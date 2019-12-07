Тегеран, , 20:12 — REGNUM Военно-морские силы Ирана представили новый ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Об этом 7 декабря сообщает Tasnim.

Согласно информации, которой располагает издание, презентация нового ударного БПЛА состоялась на юго-востоке Ирана в городе Конарак, на мероприятиях присутствовал контр-адмирал ВМС Хоссейн Ханзади.

Беспилотник, разработанный на базе модели Shahed-129, может осуществлять боевые, тактические и разведывательные полеты на 1,5 тыс. километров и длительностью до 24 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 28 ноября, командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявлял, что ВМФ Ирана получит беспилотники с большим радиусом действия в ближайшие месяцы.

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