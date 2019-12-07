Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Американская компания Apple может выпустить первую модель смартфона iPhone, поддерживающую только беспроводные зарядные устройства, в 2021 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчёт аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Аналитик Минг-Чи Куо, специализирующийся на технике компании Apple, предположил, что в скором времени появится смартфоны Apple без каких-либо разъёмов. В настоящее время зарядка батареи смартфонов iPhone (начиная с модели iPhone 5) осуществляется с помощью разъёма Lightning.

Ранее в Apple рассказывали о работе над беспроводным зарядным устройством для смартфонов. Эксперт считает, что Apple начнёт отказываться от разъёмов Lightning в 2021 году. Ожидается, что на первых этапах полностью беспроводными будут только наиболее дорогие модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио на мероприятии в штаб-квартире компании в Купертино рассказал, что выпуск беспроводного зарядного устройства AirPower отложен из-за технических проблем.

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