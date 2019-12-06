Москва, , 13:33 — REGNUM Космический корабль «Прогресс МС-13» с грузом для МКС успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Об этом 6 декабря сообщил диктор в ходе трансляции на сайте Роскосмоса.

«Есть отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал диктор.

Позже было зафиксировано раскрытие всех элементов солнечных батарей, а также совпадение параметров орбиты корабля с расчётными.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовик доставит на Международную космическую станцию топливо, воду, сухие грузы и баллоны с килородом. Запуск состоялся на космодроме Байконур в 12:34 мск 6 декабря.

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