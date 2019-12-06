Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Американская компания Ford запатентовала электрифицированный пикап F-150. Информация о патенте была размещена на форме Mach-E Club.

Электропикап построен на платформе с дополнительными поперечинами, позволяющими безопасно размещать батареи электрокара.

«Добавленная прочность на сдвиг и структурная жесткость, обеспечиваемая нижней пластиной и центральными поперечными элементами, также могут позволить уменьшить толщину колеи или стенки левого и правого каркасных рельсов по сравнению с типичным кузовом на раме транспортного средства», — говорится в описание патента.

Кроме того, по мнению экспертов, подобный пикап можно снабдить электромоторами на каждой оси или поставить их на все четыре колеса.

Напомним, в начале 2019 года компания Ford поделилась планами, что собирается выпустить электрифицированную версию F-150. Директор компании по электрификации Тед Каннис заявил, что пикап может появиться в 2021 году.

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