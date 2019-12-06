Москва, , 03:39 — REGNUM Работа социальных сетей Facebook и Instagram была прервана из-за сбоя. Об этом говорят данные портала Downdetector.

Самые серьезные неполадки в работе Instagram возникли в России, США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Испании и Италии. Facebook работал с проблемами в США, Мексике, Колумбии, Перу и Бразилии.

Как сообщает Downdetector, 47% посетителей Facebook испытывали проблемы с авторизацией, 32% жаловались на работу новостной ленты, 19% на полное прекращение работы социальной сети.

53% посетителей Instagram наблюдали сбои в работе новостной ленты, 33% проблемы с авторизацией, 12% пользователей жаловались на проблемы с работой «сторис».