Москва, , 11:18 — REGNUM Арбитражный суд Москвы принял к производству банкротный иск ПАО «Сбербанк» к основателю Urban Group Александру Долгину. В деле уже есть несколько кредиторов, требования одного из них суд рассмотрит 22 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Судебное заседание по проверке обоснованности заявления ПАО «Сбербанк России» о признании несостоятельным (банкротом) Долгина Александра Борисовича назначить после рассмотрения заявления кредитора, поступившего в суд ранее», — отмечается в декабрьском определении суда.

Среди кредиторов предпринимателя — АО «Банк ДОМ. РФ», банк «Возрождение» и иные лица.

Напомним, в июле 2018 года банкротами были признаны сразу пять строительных компаний группы, в объекты которых вложили деньги многочисленные дольщики. Заявление о несостоятельности компаний было подано фондом по защите долевых участников. За месяц до этого Долгин заявил о готовности продать компанию за один рубль.

Из открытых источников известно, что у группы было более 14,6 тыс. дольщиков, но не сообщается, сколько из них имеют статус пострадавших. Строительство компании Urban Group вели сразу по нескольким адресам в Подмосковье.

Пять компаний застройщика Urban Group признаны банкротами