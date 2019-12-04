Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Запуск грузового космического корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) отложен на сутки из-за погоды. Об этом сообщается в микроблоге компании SpaceX в Twitter.

Как уточняется, решение о переносе запуска принято «из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы и на море, создающего неблагоприятные динамические условия» в районе космодрома.

Напомним, запуск корабля Dragon должен был состояться сегодня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Следующая попытка старта назначена на 5 декабря, 12:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск).

Корабль должен доставить на МКС научное оборудование и грузы, необходимые для системы жизнеобеспечения экипажа. Также на станцию будет доставлено 40 подопытных мышей для медико-биологических экспериментов в условиях микрогравитации.