Купертино, США, , 10:33 — REGNUM Компания Apple назвала самые лучшие программы 2019 года. Об этом 3 декабря сообщил портал Engadget.

Приложением года для iPhone было названо Spectre Camera, для iPad — Flow by Moleskine. Лучшим ПО для платформы Mac стало Affinity Publisher, для Apple TV — The Explorers. первое место в рейтинге игр для iPhone досталось Sky: Children of the Light, лучшей игрой для iPad стала Hyper Light Drifter. для Mac — GRIS.

В номинации Apple TV Game первую позицию захватила Wonder Boy: The Dragon's Trap. Что касается игрового сервиса Apple Arcade, то лучшей игрой для него эксперты посчитали Sayonara Wild Hearts.

Ранее ИА КУПТГЬ сообщило, что компания Apple приобрела «большую часть» проектов Intel по производству модемов для смартфонов. По мнению экспертов, таким образом, в ближайшем будущем компания сможет самостоятельно производить многие необходимые ей компоненты для производства устройств.

