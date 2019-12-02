Дамаск, , 14:59 — REGNUM В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии. Ранее сообщалось, что данный комплекс был принят на вооружение ВС РФ в начале 2019 года. Опыт боевого применения «Урана-9» в ходе вооружённого конфликта на территории Сирийской Арабской Республики выявил ряд недостатков, которые были впоследствии исправлены.

Боевое применение комплекса «Уран-9» позволяет свести к минимуму потери среди личного состава. Робот может действовать на удалении до 3 тыс. метров от пункта управления. Особый интерес представляет возможность его использования разведывательными подразделениями и подразделениями антитеррора в условиях городской застройки. Об этом пишет «Российская газета».

Вес комплекса составляет 12 тонн. «Уран-9» имеет достаточно мощное вооружение. Основное оружие — 30-мм автоматическая пушка 2А72. С ней спарен 7,62-мм пулемёт ПКТМ. Кроме того, комплекс оснащён противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» с дальностью стрельбы до 5 километров, а также реактивными пехотными огнемётами «Шмель-М».

Комплекс за счёт использования телевизионных и тепловизионных прицелов может вести боевые действия в любое время суток. Максимальная скорость движения «Уран-9» составляет 35 километров в час. Запас хода комплекса — до 200 километров.