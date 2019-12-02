Чжэнчжоу, Китай, , 06:05 — REGNUM Три высокоскоростные железнодорожные линии, связывающие центральную провинцию Хэнань с разными городами страны, были запущены в эксплуатацию 29 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметили в компании China State Railway Group Co., Ltd., высокоскоростная железнодорожная сеть вокруг столицы провинции Хэнань города Чжэнчжоу, как ожидается, существенно подстегнет экономический рост региона, а также покроет рынок логистики и потребления объемом до 400 млн потребителей.

Отметим, что протяжённость железных дорог Китая на конец 2019 года должна достичь 139 тыс. км. Из них 35 тыс. км должно прийтись на скоростные железные дороги, что делает протяженность скоростной сети Китая самой большой в мире.

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