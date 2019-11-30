Пекин, , 15:12 — REGNUM Запуск спутника связи с использованием китайской ракеты-носителя тяжёлого класса «Чанчжэн-5» запланирован на декабрь 2019 года. Об этом сообщает Space.com.

Первый запуск с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-5» был проведён в ноябре 2016 года. Попытка второго запуска была предпринята в июле 2017 года — ракета-носитель должна была вывести на орбиту тяжёлый спутник связи «Шицзянь-18». Запуск завершился неудачей — полёт прервался через несколько минут после запуска из-за сбоя в работе одного из двигателей первой ступени ракеты-носителя.

После этого специалисты Китайского исследовательского института ракетной техники внесли изменения в конструкцию двигателей и провели ряд испытаний. Планируется, что следующий запуск с «Чанчжэн-5» состоится до конца 2019 года. Третья ракета-носитель этого типа будет использоваться для вывода на орбиту спутника «Шицзянь-20», являющегося аналогом аппарата, уничтоженного при неудачном запуске в 2017 году.

От успеха предстоящей миссии зависит ещё несколько космических проектов Китая. В частности, ракету-носитель «Чанчжэн-5» планируют использовать для запуска беспилотной миссии к Луне «Чанъэ-5». А модифицированная версия «Чанчжэн-5Б» будет использоваться для запуска модулей китайской орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре главный разработчик пилотируемой космической программы Китая Чжоу Цзяньпин заявил, что ввод в эксплуатацию национальной орбитальной станции запланирован на 2022 год.

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