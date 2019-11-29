Париж, , 14:25 — REGNUM В 2020 году на авторынке появится полностью электрифицированная версия Citroen C4 Cactus. Об этом со ссылкой на главу компании Citroen Линду Джексон сообщает «Automotive News».

По словам Джексон, Citroen C4 Cactus с бензиновым и дизельным двигателями пройдет рестайлинг, а еще будет выпущена его электрическая версия.

Построено авто будет на базе расширенной версии шасси CMP (Сommon Modular Platform) от французского концерна PSA. Стоит отметить, что на этой же платформе выпускаются Peugeot 208, Peugeot 2008 и DS3 Crossback. Именно она позволяет кроме обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания производить электрокары.

О технических характеристиках новинки пока не сообщается. Есть предположение, что в Европе главным конкурентом Citroen C4 Cactus электрифицированная версия немецкой модели Volkswagen ID.3.

Напомним, компания Citroen планирует электрифицировать все свои модели авто к 2025 году.

Читайте также: В октябре во Франции продажи новых легковых машин выросли на 8,7%