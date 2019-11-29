Москва, , 13:43 — REGNUM Модель тольяттинского автозавода Lada Vesta SW Cross получила приз в номинации ''Современные автомобили'' стоимостью до 1,4 млн рублей в конкурсе «Рейтинги Авто года». Об этом сообщается в пресс-релизе автокомпании.

«Лауреаты определены по итогам опросов более чем 30 тысяч жителей разных городов России. А критериями выбора были уровень комфорта водителя и пассажиров, современный дизайн, инновационные технологии», — говорится в сообщении компании.

Напомним, ''Рейтинги Авто года'' — это часть проекта ''Автомобиль года в России''. Данное мероприятие является крупнейшим автомобильным медийно-исследовательским проектом в РФ. В его основе лежит изучение предпочтений российских автолюбителей на внутреннем авторынке.

Напомним также, что модель Lada Vesta SW Cross ранее уже становилась лауреатом этих премий — в номинациях ''Малый класс' и ''Универсалы повышенной проходимости''.

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