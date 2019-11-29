Москва, , 09:26 — REGNUM Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» будет принят в состав Черноморского флота России до конца 2019 года, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Вхождение десятой новой единицы в состав ЧФ ожидается в третьей декаде декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Всего в текущем году Черноморский флот пополнили девять кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, МРК «Ингушетия» — это многоцелевой корабль, несущий на борту самые современные образцы артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Корабль, построенный для передачи Черноморскому флоту, стал восьмым по счёту из модернизированной серии «Буян-М». Корабли этого проекта обладают большим, чем их прежние аналоги, водоизмещением и оснащены новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК». Корабли проекта «Буян-М» предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.