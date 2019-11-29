Москва, , 04:34 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН) получили более 150 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс». Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он добавил, что ежегодно в российские ракетные войска поступает около 20 комплексов «Ярс».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября ракетные войска РФ завершили перевод вооружения, в том числе комплексов «Ярс» и «Тополь», а также военной и специальной техники, на режим зимней эксплуатации.

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