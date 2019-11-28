Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В России создаётся новая малогабаритная ракета класса «воздух-воздух», предназначенная для истребителей пятого поколения Су-57, сообщает 28 ноября издание The National Interest.

Авторы публикации не сообщают, на чём основываются их заявления, но утверждают, что новая ракета сделает российские истребители пятого поколения Су-57 «ещё более опасными».

О названии новой ракеты издание также ничего не может сказать, но предполагает, что новая ракета для воздушного боя создаётся на основе ракеты средней дальности Р-77.

По утверждению авторов, новая ракета создаётся с таким расчётом, чтобы помещаться в небольших отсеках под крыльями Су-57, не повышая его заметность для радаров противника.

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