Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Сбой, который произошел в работе социальной сети Facebook, стал причиной жалоб пользователей из нескольких стран. Об этом 27 ноября говорят данные сервиса Downdetector.

Нарушение функционирования соцсети началось примерно в 1:17 по московскому времени. Сбой затронул жителей США, Мексики, Аргентины, Нидерландов, Великобритании, Франции, Польши и Грециию. Большинство пользователей жалуются на сбои в обновлении новостей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября жители нескольких государств также сообщали о сбоях в работе Facebook.

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