Москва, , 19:51 — REGNUM Стыковка российского грузового корабля «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией (МКС) состоится через трое суток после запуска. Об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Согласно приведённым данным, стыковка корабля со станцией должна состояться 9 декабря, в 13:38 по московскому времени. Отметим, что все предыдущие полёты грузовых кораблей «Прогресс» к МКС осуществлялись либо по двухсуточной, либо по шестичасовой схеме.

Напомним, накануне Роскосмос сообщил о переносе запуска корабля «Прогресс» с космодрома «Байконур» с 1 на 6 декабря. Задержку объяснили необходимостью проведения дополнительных проверок после замены бортового кабеля.

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