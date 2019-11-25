Берлин, , 11:09 — REGNUM Автопроизводитель Audi планирует выпустить 100 единиц RS5 Panther Edition в эксклюзивном цвете с эффектом хрусталя. Об этом сообщается на сайте Motor.

Лимитированная серия будет предлагаться только для американского авторынка. Специалисты компании разработали для машины уникальный тёмно-фиолетовый цвет с эффектом чёрного хрусталя.

Кроме того, спецверсию снабдят легкосплавными дисками размером 20 дюймов и матовым логотипом quattro. Также дизайнеры по-особому оформили интерьер авто.

Внутри новинки будут размещены сиденья, обтянутые тёмной кожей, чёрные ремни безопасности с красными акцентами, рулевое колесо с новой отделкой и иная центральная консоль, обитая алькантарой.

Технические характеристики RS5 Panther Edition останутся прежними.

Напомним, что базовая модель RS5 оснащена 450-сильным мотором V6 рабочим объёмом 2,9 л и крутящим моментом 600 Нм. Двигатель машины агрегатируется с 8-скоростной трансмиссией quattro. Привод у RS5 4×4. От 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 3,9 секунды.

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