Вашингтон, , 19:09 — REGNUM В армии США началась опытная эксплуатация очков с системой дополненного и расширенного видения IVAS (Integrated Visual Augmentation System), сообщает 22 ноября defence-blog.com.

Система является адаптированными под запросы военных очками HoloLens от Microsoft. В декабре 2018 года Пентагон заключил контракт с корпорацией Microsoft на поставку таких гарнитур дополненной реальности.

Первые образцы поступили в войска для опытной эксплуатации, которая завершится в конце 2021 года. За этот срок разработчики намерены довести технологии IVAS до уровня единой дополненной реальности с информацией полной ситуационной осведомлённости, ночного и теплового видения, а также идентификации гражданских лиц и солдат противника.

Очки представляют собой обруч с тонированными линзами волнообразной призматической структуры с микродисплеями по бокам. Устройство автономно и не требует подключения к компьютеру.

Уточняется, что предусмотрено создание гарнитур, пригодных как для обучения, так и для боевого применения.

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