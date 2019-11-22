Москва, , 16:29 — REGNUM В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом сегодня, 22 ноября, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбои в работе Telegram наблюдаются в крупных городах России, Украины и Белоруссии. Также с проблемами столкнулись пользователи мессенджера в Германии, Нидерландах, Польше, Великобритании, Узбекистане.

Некоторые пользователи указывают, что они вообще не могут зайти в мессенджер, даже с использованием прокси-серверов.

Другие отмечают крайне медленную работу мессенджера. Многие указывают, что пропали ранее прикреплённые чаты.

Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России мессенджер Telegram запрещён Роскомнадзором, однако его продолжает использовать большое число пользователей.