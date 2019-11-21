Москва, , 07:44 — REGNUM Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest.

Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России. По словам журналиста, автомат может применяться тогда, когда дальность выстрела не имеет значения и данная характеристика является его отличительной чертой. Эпископос также обратил внимание, что для автомата созданы три вида боеприпасов: бронебойные, оболочечные и двойные пули, что позволяет говорить об универсальности оружия при тактической стрельбе.

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся на вооружении Российской армии автомат АК-74 начали заменять на новейший АК-12.

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