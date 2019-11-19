Купертино, США, , 09:46 — REGNUM Последнее обновление операционной системы iOS 13 от Apple исправило ряд ошибок. Об этом 19 ноября сообщил портал AppleInsider.

В частности, была исправлена ошибка, из-за которой мог не работать системный поиск в почте, файлах и заметках. Также была решена проблема с неотображением вложений в окне сведений о сообщениях. Кроме того, была устранена ошибка из-за которой приложения могли не загружать контент при работе в фоновом режиме, а также ошибка в работе «Почты».

Напомним, версия iOS 13.2.3 вышла через 11 дней после последнего обновления. Стоит отметить, что iOS 13.2 была самым большим обновлением операционной системы Apple за последнее время.

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