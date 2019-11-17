Мехико, , 10:15 — REGNUM Хакерская группировка, стоящая за кибератакой на компьютерные системы мексиканской государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos (Pemex), потребовали выкуп в размере $5 млн за восстановление пострадавших данных. Об этом сообщает Bloomberg.

Кибератака на компьютерные сети компании Pemex с использованием вируса-шифровальщика была проведена 11 ноября. По данным издания, нефтяная компания была вынуждена отключить около 5% всех компьютеров от сети интернет для предотвращения распространения вируса.

Сообщается, что по электронной почте хакерская группировка потребовала от руководства компании выкуп в размере 565 биткойнов (около $4,94 млн) за восстановление зашифрованных файлов.

Злоумышленники отказались до 30 ноября отвечать Bloomberg News по электронной почте на вопросы, связанные с Pemex. По-видимому, эта дата является последним днём установленного срока для выкупа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Департамент по ядерной энергии Индии подтвердил факт кибератаки на компьютерную сеть АЭС «Куданкулам», расположенную на юге индейского штата Тамилнад. Попытка этой атаки была проведена в сентябре 2019 года, техническим специалистам АЭС удалось защитить основные компьютерные системы станции.

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