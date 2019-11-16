Сеул, , 08:05 — REGNUM Средний доход на пользователя южнокорейских операторов связи вырос на 20% после перехода абонентов на мобильную связь пятого поколения (5G). Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на представителей компании Samsung Electronics.

В исследовательском центре Samsung R&D Institute China-Beijing прогнозируют, что к концу 2019 года количество пользователей услуг 5G в Южной Корее превысит 5 млн человек. При этом средний уровень охвата сетей 5G в 85 южнокорейских городах достигнет 93%.

В Samsung посчитали, что переход пользователей на сети 5G позволяет операторам на 20% повысить средний доход на абонента. Также отмечается, что количество пользователей сетей 5G в Южной Корее растёт в 2,5 раза быстрее, чем это было при внедрении сетей предыдущего поколения 4G LTE.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи — SK Telecom — подал заявку в правительство о прекращении предоставлении услуг связи 2G. В настоящее время этими сетями пользуется около 2% абонентов SK Telecom.

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