Сеул, , 11:31 — REGNUM Компактный кроссовер Kia, который получил заводской индекс QYI, вновь был замечен на тестах в Южной Кореи. Фотографии размещены на форуме Bobaedream.

Kia QYI Bobaedream

Ранее этот кроссовер уже попадал в объективы фотокамер на испытаниях в Индии и Южной Кореи. Производится новинка специально для индийского авторынка. Причем автомобиль схож с другой моделью южнокорейского автопроизводителя — Hyundai Venue. Он схож с этой моделью размерами, поскольку для таких компактных автомобилей в Индии предусмотрены льготы. При этом кроссовер будет дешевле, чем Kia Seltos.

На изображениях видно, что QYI получит горизонтальные задние фонари и свойственную южнокорейской марки радиаторную решётку.

Напомним, по предварительной информации, Kia QYI получит бензиновый двигатель на один или 1,5 литра, мощность которого будет составлять до 120 л. с. Агрегатироваться мотор будет, вероятно, с 6-ступенчатой «механикой», а также с 7-ступенчатой коробкой «автомат».

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