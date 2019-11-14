Пекин, , 20:20 — REGNUM Китайская компания Xiaomi запатентовала складной сматфон, который похож на представленную сегодня «раскладушку» Motorola Razr. Об этом 14 ноября сообщил портал Gizmochina.

https://twitter.com/gizmochina/status/1194986596669546496

Заявка была подана компанией ещё в августе 2018 года, сам патент компания получила в октябре 2019. Опубликованные эскизы дают понять, что смартфон в сложенном состоянии имеет небольшой дисплей, он также оборудован двумя «задними» камерами. В разложенном состоянии устройство похоже на фаблет (смартфон с диагональю от 5,7 до 7 дюймов) с очень узкими рамками.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Motorola представила раскладной смартфон Razr, напоминающий старую популярную модель компании. Производитель позиционирует устройство как «новый, радикально другой Razr».

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