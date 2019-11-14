Тольятти, Самарская область, , 14:43 — REGNUM Lada Vesta с вариатором получила два новых цвета кузова. Об этом сообщается в прайс-листе автокомпании.

Теперь цветовая палитра Vesta расширена: ярко-синим цветом «Дайвинг» и черным «Маэстро». Эти цвета получила вся линейка модели с автоматической бесступенчатой коробкой передач, кроме версии Sport.

Палитра семейства имеет 11 цветов: «Платина», «Дайвинг», «Ледниковый», «Сердолик», «Ангкор», «Карфаген», «Блюз», «Фантом», «Плутон», «Черная жемчужина» и «Маэстро».

Стоит отметить, что за металлик взимается дополнительно 12 тыс. рублей.

Напомним, в начале ноября 2019 года стало известно, что в комплектацию промежуточного обновления Lada Vesta войдёт зимний пакет Winter. Так, вместо комплектации Comfort с пакетом Image модель получит исполнение Comfort с пакетом Winter. Машина в этой комплектации будет оснащена электрическим подогревом рулевого колеса, обогревом переднего стекла и подогревом зеркал заднего обзора. Кроме того, передние кресла будут оснащены трёхуровневым электроподогревом.

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