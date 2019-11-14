Нью-Дели, , 13:29 — REGNUM Запуск новой индийской лунной миссии, которая будет называться «Чандраян-3», может быть проведен Индийской организацией космических исследований (ISRO) в ноябре 2020 года. Об этом 14 ноября сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

По их данным, подготовкой к будущей экспедиции к Луне будут заниматься особые комитеты на базе ISRO и ими уже проведено несколько заседаний с октября нынешнего года.

«Крайне важно провести детальный анализ изменений и нововведений, которые позволят добиться успешной посадки лунохода», — приводит издание слова одного из источников, в которых он напоминал о неудачной попытке посадки на Луну индийского лунохода «Чандраян-2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индийский космический аппарат «Чандраян-2» вышел на лунную орбиту 20 августа текущего года и в сентябре его посадочный модуль «Викрам» должен был осуществить прилунение для доставки на поверхность естественного спутника Земли шестиколесного ровера «Прагьян», предназначенного для исследования лунной поверхности. Однако на высоте 2,2 к произошёл сбой и отклонение аппарата от маршрута, а потом с «Викрамом» была потеряна связь.