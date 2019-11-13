Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Военно-воздушные силы США не могут полноценно использовать истребители пятого поколения F-35, сообщается в докладе Счетной палаты страны, опубликованном 13 ноября.

Истребитель F-35 Samuel King Jr

В частности, обнаружена хроническая нехватка запасных частей, из-за которой новейшие истребители не смогли участвовать в вылетах. Частота таких случаев в некоторые периоды доходила до 30% от запланированных полётов.

Пентагон объясняет это интенсивным расширением парка новейших истребителей, от темпов которого отстает логистика и снабжение запасными частями.

Кроме того, у автономной логистической информационной системы (ALIS), установленной на истребителях F-35, обнаружены недостатки, приводящие к неточностям.

Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель пятого поколения F-35 является самым дорогим самолётом в истории авиастроения. К финансированию программы его разработки был привлечен целый ряд стран, являвшихся сателлитами США.

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