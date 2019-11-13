Минск, , 15:28 — REGNUM Первые два истребителя российского производства СУ-30СМ поколения 4++ из числа 12 запланированных, прибыли в Белоруссию. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба белорусского минобороны в своем Telegram-канале.

«Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нём отмечается, что истребители прибыли на аэродром 61-й истребительной авиабазы в Барановичах (Брестская область).

«Самолёты значительно повысят боевой потенциал вооруженных сил», — заявили в белорусском оборонном ведомстве и добавили, что Су-30СМ российского производства увеличат возможности ВВС Белоруссии по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, по патрулированию воздушного пространства, по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей и по решению задач боевого дежурства.

Эти истребители — «мощный инструмент для обеспечения военной безопасности» ВВС и войск ПВО Белоруссии, указали в белорусском минобороны.

Отметим, всего ВВС Белоруссии получат 12 самолетов Су-30СМ до конца 2020 года, причём ещё два из них — до конца текущего года.