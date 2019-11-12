Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 ноября 2019, 17:28 — REGNUM Процесс сборки и покраски истребителей Су-35С для пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» попал на видео.
Видеоролик опубликован 12 ноября телеканалом «Звезда».
На кадрах показан сборочный цех авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, а также процесс покраски воздушных машин для пилотажной группы.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пилотажная группа «Русские витязи» получила четыре новых истребителя Су-35С. После технической проверки и контрольных полётов истребители были перебазированы в пункт постоянной дислокации группы «Русские витязи» в подмосковной Кубинке
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