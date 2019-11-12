Москва, , 16:10 — REGNUM В 2019 году США не смогут отказаться от услуг Роскосмоса по доставке своих астронавтов на МКС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам госкорпорации Роскосмос Юрий Урличич.

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Представитель госкорпорации отказался называть точные сроки, когда США смогут создать собственные пилотируемые корабли. В следующем году американцы, возможно, смогут организовать доставки на МКС без участия российских кораблей «Союз», но «с рядом ограничений».

«Прогноз мой год назад был в том, что в этом году они не смогут полететь. И они не смогли реализовать ни одну из своих пилотируемых миссий», — отметил Урличич.

При этом представитель «Роскосмоса» высказал определённые сожаления по этому поводу. По его словам, «резервные системы нужны всему человечеству» и пилотируемые программы США способствовали бы стабильности.

На самообеспечение в вопросе доставки к МКС американцы теоретически могут выйти в следующем году, а на практике, скорее всего, «через год-полтора», сделал прогноз Урличич.

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