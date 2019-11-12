Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходят испытания португальского электробуса e. City Gold. Об этом сообщается на сайте «Пассажиравтотранса».

Стоит отметить, что Северная столица стала первым российским городом, где тестируются данные автобусы. Испытания будут проходить до конца ноября, но без пассажиров.

«Свою оценку образцу дадут технические специалисты и водители», — говорится в сообщении.

Электробус будет испытываться в городе и пригороде. Вместительность e. City Gold составляет 87 человек. Он способен проехать без подзарядки расстояние равное 300 км.

Напомним, что в октябре на выставке Busworld в Брюсселе было подписано соглашение о сотрудничестве между «Пассажиравтотрансом» и португальской компанией Caetanobus. Согласно этому соглашению, в Санкт-Петербурге будет протестирован образец электробуса, который был выставлен в качестве выставочного образца в Брюсселе.

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