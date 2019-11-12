Киев, 12 ноября 2019, 08:48 — REGNUM ВСУ были переданы первые сто ракет для ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», сообщило 11 ноября информационное агентство АрмияInform.
Он добавил, что государственный концерн «Укроборонпром» вскоре начнёт серийное производство РСЗО «Верба».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на вооружение ВСУ была принята РСЗО «Верба». Она состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм, способных поражать цели на расстоянии до 40 км. Максимальная скорость передвижения установки — 85 км/ч.
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