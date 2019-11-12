Киев, , 08:48 — REGNUM ВСУ были переданы первые сто ракет для ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», сообщило 11 ноября информационное агентство АрмияInform.

«В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты «Ольха», и в январе 2020-го ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии, у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха», — рассказал представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины полковник Владислав Шостак.

Он добавил, что государственный концерн «Укроборонпром» вскоре начнёт серийное производство РСЗО «Верба».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на вооружение ВСУ была принята РСЗО «Верба». Она состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм, способных поражать цели на расстоянии до 40 км. Максимальная скорость передвижения установки — 85 км/ч.

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