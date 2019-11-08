Киев, , 17:50 — REGNUM На Украине приняли на вооружение ракетную систему залпового огня (РСЗО) «Верба», сообщил 8 ноября специализированный ресурс АрмияInfo.

Масса «Вербы» составляет около 20 тонн, она может перемещаться со скоростью до 85 км/час. Система залпового огня состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм, способных поражать цели на расстоянии до 40 км.

РСЗО разработали в Харьковском конструкторском бюро имени А.А. Морозова, а серийно производить будут на предприятии «Шепетовский ремонтный завод».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром» рассказали, что в октябре 2019 года ВСУ получили 697 единиц вооружения и военной техники.

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