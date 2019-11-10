Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Американские инженеры разработали летающих микророботов, похожих на пчёл, устойчивых к столкновениям с различными препятствиями и друг с другом. Об этом сообщает Nature.

Учёные Гарвардской лаборатории микроробототехники оснастили роботов мягкими двигателями, обладающими достаточно высокой мощностью и управляемостью. «Искусственные мышцы» робопчёл были изготовлены из мягких диэлектрических эластомеров, которые изгибаются при воздействии электрического поля с частотой до 500 Гц (500 колебаний в секунду).

Ранее учёные уже разрабатывали роботов масштаба насекомых, но их жёсткие двигатели делали их хрупкими и крайне уязвимыми к столкновениям. Новый микроробот с четырьмя крыльями стабилен в воздухе и не падает при столкновении с препятствием или другим летающим роботом. Эти свойства можно использовать при обследовании сильно загроможденных пространств, например, обломков завалов при поисково-спасательных операциях.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные швейцарского института Пауля Шеррера (PSI) и федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) создали микроскопического робота, который может перемещаться с помощью взмаха крыльев при воздействии электромагнитных волн.

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