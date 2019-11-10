Сеул, , 11:50 — REGNUM Компания SK Telecom подала заявку в министерство информационных технологий Южной Кореи о прекращении предоставления услуг мобильной связи второго поколения (2G). Об этом сообщает ZDNet.

Крупнейший оператор Южной Кореи SK Telecom начал предоставлять услуги связи 2G в 1996 году. В компании объяснили, перераспределение спектра частот, используемых для 2G, позволит использовать их более эффективно.

В SK Telecom отметили, что около 2% абонентов компании продолжают использовать связь 2G. Им будет предложен переход на тарифные планы 3G, 4G LTE или 5G со скидкой.

Отмечается, что второй по количеству клиентов оператор Южной Кореи — KT Corporation — прекратила предоставление услуг 2G в 2012 году. Если правительство утвердил заявку SK Telecom, то услуги связи второго поколения в Южной Кореи будет предоставлять только LG Uplus. В этой компании пообещали поддерживать связь 2G до июня 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец сентября 2019 года количество пользователей связи 5G в Южной Корее превысило 3 млн.

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