Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Американская компания Tesla представит свой новый электрический пикап Cybertruck 21 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил глава американской компании Илон Маск в своем Twitter.

«Cybertruck представят 21 ноября в Лос-Анджелесе возле ракетного завода SpaceX», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что стоимость первого электропикапа Tesla будет составлять порядка 49 тыс. долларов (3 млн. 105 тыс. рублей), но в компании пообещали уменьшить его цену.

Впервые о том, что американская компания будет выпускать пикапы, стало известно в 2016 году. Однако в этом году блогер из США Симона Гирц разработала свой «пикап Tesla» на базе Model 3, поскольку «устала ждать», когда компания Илона Маска выпустит свой пикап.

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