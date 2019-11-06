Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Компания Microsoft тестирует кнопки, которые могут появиться в меню быстрого поиска панели задач операционной системы Windows 10. Об этом 5 ноября компания сообщила в своём блоге.

В ближайшее время пользователи смогут быстрее получать нужную им информацию о погоде, последних новостях, событиях текущего дня в истории, новых фильмах и т.д. Microsoft также внесла несколько небольших правок в работу и дизайн панели предварительного просмотра результатов поиска.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что операционная система Windows 7 продолжает оставаться популярной несмотря на то, что разработчик в январе 2020 года планирует прекратить её поддержку. Сейчас под управлением это ОС работают 26,9% устройств.

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