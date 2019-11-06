Пекин, , 16:02 — REGNUM В восточно-китайской приморской провинции Чжэцзян запущена пятилетняя программа развития сектора «интеллектуальных» автомобилей и в целом системы транспорта в рамках программы «умных» городов, сообщает 6 ноября Синьхуа со ссылкой на план, опубликованный провинциальным Комитетом по делам развития и реформ.

По этому документу, годовая стоимость программы превысит 800 млрд юаней (около 115 млрд долларов), а к 2022 году увеличится более чем до 1 трлн юаней.

В числе направлений «интеллектуальных прорывов» планом упоминаются — связь автомобиля с окружающей средой, высокоточное позиционирование, виртуальное моделирование и т.д. К 2022 году объём производства автомобилей в провинции превысит 3,5 млн единиц.