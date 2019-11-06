Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Техасское авто-ателье European Auto Group установило на спорткар Toyota Supra нового поколения механическую коробку передач от немецкой компании BMW. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты European Auto Group поставили на Supra шестиступенчатую механическую коробку передач от BMW. При этом эта трансмиссия совместима с заводскими приборами и функциями, в том числе режимами вождения.

Спорткар впервые будет представлен на SEMAShow и тюнеры планируют оборудовать автомобиль рычагом переключения передач с откидывающейся крышкой, который можно будет активировать кнопкой включения режима Sport.

Специалисты уже завершили все работы, осталось только внести изменения в салоне авто. Стоить замена «автомата» на МКПП будет 12 000 долларов (около 762 000 рублей).

Ранее в Toyota сообщили, что не намерены оборудовать Supra «механикой», поскольку автоматическая коробка передач быстрее человека переключает передачи. Однако с этим не согласны некоторые автолюбители, которые предпочитают пожертвовать динамическими возможностями авто в пользу удовольствия от вождения.

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