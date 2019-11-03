Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Количество подписок на сервис потокового вещания видео Disney+ превысило 1 млн ещё до его запуска. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на данные аналитической компании Jumpshot.

Компания Jumpshot обрабатывает данные с более 100 млн устройств для сбора информации. На основании статистически откалиброванных данных о посещениях страницы регистрации нового сервиса от Disney, эксперты утверждают, что количество подписок превысило отметку в 1 млн уже к концу октября.

Аналитики отмечают, что 31% подписавшихся на Disney+ уже являются пользователями других сервисов потокового вещания видео. Из них 19,4% подписаны на Amazon Prime, 18,5% — на Netflix и 9,1% — на Hulu.

Напомним, компания Disney запустит сервис потокового вещания видео 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что при запуске в сервисе Disney+ будут доступны следующие фильмы по киновселенной Marvel: «Железный человек», «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы», «Стражи галактики», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей» и «Капитан Марвел».

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