Москва, , 16:13 — REGNUM Вывод на околоземную орбиту трех космических аппаратов «Гонец» планируется осуществить в 2021 году. Об этом 2 ноября сообщается на сайте госкорпорации Роскосмос.

Спутник «Гонец» Twitter@roscosmos

В Роскосмосе подчеркнули, что запуск космического аппарата будет осуществлен с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Ранее в госкорпорации сообщили о расторжении контракта с «Центром Хруничева» в связи со срывом сроков строительства легкой ракеты-носителя «Ангара-А1.2», на которой планировалось вывести «Гонец» на околоземную орбиту.

Напомним, запуск космических аппаратов «Гонец» осуществляется в рамках одноименной российской многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС), которая построена на базе низкоорбитальных космических аппаратов.

Данная система призвана обеспечить оказание услуг связи в глобальном масштабе, в том числе передачу данных о местоположении объектов, полученных с использованием системы ГЛОНАСС и других навигационных систем, а также обеспечить связь в удалённых регионах и в зонах бедствий.

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