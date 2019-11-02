Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Действующий макет трамвая на водородных топливных элементах успешно прошёл ходовые испытания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба петербургского «Горэлектротранса».

В ходе испытаний «Водородный трамвай» проехал по рельсовой линии на Московском проспекте. Трамвай, разрабатываемый специалистами «Горэлектротранса» и филиала «ЦНИИ СЭТ» «Крыловского государственного научного центра», является первым подобным проектом в России. Действующий макет, выполненный на базе модели ЛМ-68М, оснащён энергоустановкой на водородных элементах, которая позволяет эксплуатировать транспортное средство в автономном режиме без активной контактной сети.

Разработчики считают, что успешное реализация проекта «водородного трамвая» позволит продлевать существующие трамвайные линии без строительства контактной сети.

«Результаты [испытаний] подтвердили реальность, эффективность и жизнеспособность такого вида транспорта. Принципиально важно, что в основу проекта заложены собственные инженерно-конструкторские разработки петербургских инженеров, а его успешная реализация подтвердила позиции Петербурга как научно-технического центра страны», — говорится в сообщении «Горэлектротранса».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в октябре в «Мосгортрансе» рассказали, что до конца 2019 года в Москве будет уложено 18 тысяч трамвайных шпал из переработанного пластика.

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