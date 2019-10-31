Калининград, , 13:14 — REGNUM Новейшие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области, граничащей с Польшей. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Сообщается, что перед тем, как передать боевую технику, ее испытали на полигоне в Астраханской области. Там же работу техники на практике осваивали калининградские зенитчики.

Стоит отметить, что комплексы «Тор-М2» способны уничтожать самолеты, ракеты и управляемые авиабомбы. Они также могут обнаруживать объекты, использующие технологию «стелс». Отличительной особенностью «Тор-М2» от предшествующих моделей является то, что они могут поражать цели находясь в движении. Также у них увеличен вдвое (до 16 ракет) боекомплект, а ракеты имеют расширенную зону поражения.

Напомним, в октябре научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором сделал вывод, что в случае военного конфликта с Россией войскам НАТО следует захватить Калининградскую область, а позже передать ее Польше.