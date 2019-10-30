Москва, , 10:05 — REGNUM Радиолокационную станцию (РЛС), которая будет способна к обнаружению беспилотных летальных аппаратов, изготовленных из дерева и пластика, создают в России. Об этом 30 октября сообщил генеральный директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в российскую машиностроительную компанию РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

По словам Макарова, возглавляемое им предприятие, никогда не специализировалось на обнаружении целей по каким-либо сигналам и занималось радиолокационной разведкой.

«Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать, в том числе, и такие беспилотники», — рассказал Кирилл Макаров в интервью РИА Новости.

Отметим, ранее генеральный директор «НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» сообщил о том, что Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) типа «Подсолнух» на Дальнем востоке и Балтике.