Москва, , 08:42 — REGNUM Формирование облика робота «Теледроид», способного выполнять задачи в открытом космосе, будет завершено в марте или апреле 2020 года, рассказал ТАСС исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Теледроид» станет продолжением проекта НПО «Андроидная техника» по созданию роботов для автоматизации части работ в космосе. Предыдущий робот этого проекта — «Фёдор» — в августе совершил полёт на Международную космическую станцию для проведения испытаний в условиях орбитальной станции.

Дудоров рассказал, что сотрудники НПО «Андроидная техника» обсудили результаты полёта «Фёдора» с космонавтом Алексеем Овчининым, помогавшим в работе с роботом. Также разработчики проведут встречу с космонавтом Александром Скворцовым, который непосредственно взаимодействовал с роботом на борту МКС. Рекомендации космонавтов будут учтены при разработке новой модели робота, которая будет использоваться для выполнения работ за бортом орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа робот «Фёдор» был запущен к МКС на корабле «Союз МС-14». На борту станции с участием робота было проведено несколько экспериментов, после чего «Фёдор» вернулся на Землю.

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