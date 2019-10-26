Москва, , 14:57 — REGNUM Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил прототип планшетного компьютера на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Устройство, оснащённое интегрированным графическим ядром, а также встроенными беспроводными интерфейсами и приёмниками ГЛОНАСС/GPS, было представлено на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех — 2019».

Благодаря возможности обеспечения высокого уровня информационной безопасности такие планшеты смогут использоваться в силовых структурах и транспортной отрасли. Однако разработчики считают, что планшет будет востребован и в гражданских отраслях, таких как медицина и образование.

Глава концерна «Автоматика» Владимир Кабанов отметил, что специалисты продолжают работать над оптимизацией прототипа — увеличением времени автономной работы и усовершенствованием пользовательского интерфейса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Ростехе представили шесть новых промышленных компьютеров на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростехе разработали промышленные компьютеры на базе процессоров «Эльбрус»