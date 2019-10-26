Пекин, , 08:43 — REGNUM Руководитель лунной программы Китая Е Пэйцзянь заявил, что запуск автоматической межпланетной лунной миссии «Чанъэ-5» будет произведён в 2020 году. Об этом сообщает газета China Daily.

Первоначально запуск миссии «Чанъэ-5» был планировался на конец 2017 года. Этим планам помешали неудачные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-5», которая будет использоваться для запуска лунной миссии.

«После переноса миссии «Чанъэ-5» мы повысили надёжность аппарата, а также постарались учесть все возможные обстоятельства, чтобы обеспечить успех программы», — рассказал Е Пэйцзянь.

В случае успеха миссии «Чанъэ-5» Китай станет третьей страной (после России и США), доставившей на Землю пробы лунного грунта.

Напомним, первым китайским космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на поверхность Луны, стал зонд «Чанъэ-3», запущенный в декабре 2013 года. В настоящее время на поверхности Луны продолжает работу автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4», совершившая посадку в январе 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре китайские учёные представили результаты расчётов точного места посадки станции «Чанъэ-4».

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